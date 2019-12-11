Совокупная задолженность россиян по банковским кредитам по итогам III квартала 2019 года составила 17,02 трлн рублей, увеличившись на 13% с начала года. Об этом говорится в исследовании ОНФ «За права заемщиков». За последние 12 месяцев (в сравнении с 1 октября прошлого года) задолженность выросла на 17%.

Уровень закредитованности (отношение объема задолженности к среднегодовому доходу на домохозяйство) в России составил 30%. В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство составила 301,4 тыс. рублей. Средняя просрочка – 13,4 тыс. рублей.

Наибольший объем и прирост с 1 января по 1 сентября текущего года наблюдался в категории ипотечных и потребительских ссуд. Ипотечный портфель этой категории вырос на 14% и составил 53,061 млрд рублей. Основная причина роста выдачи ипотечных ссуд – снижение ставок по ипотеке у основных игроков рынка. Рост объема потребительских кредитов составил 49,369 млрд рублей, или 21% по сравнению с началом года. На 1 сентября этого года объем портфеля выданных потребкредитов составил 280,5 млрд рублей.

Наибольшая величина просрочки наблюдается среди потребительских ссуд. Объем непогашенных потребительских кредитов и займов составил 22 254 млн рублей, увеличившись с начала года на 2,402 млрд рублей, или на 12%. На 1 сентября просрочка среди ипотечных ссуд равна 2,549 млрд рублей. По сравнению с началом года есть снижение на 4%. Объем непогашенных автокредитов увеличился с начала года на 390 млн рублей, что составило 28% прироста. Общий объем просрочки составляет 756,5 млрд рублей, или 4,4% от всей задолженности. За последние 12 месяцев объем просроченной задолженности сократился на 7%.

Уровень закредитованности отдельных регионов превысил 50% (Калмыкия, Тыва). Свыше 40% – уровень закредитованности семей в Чувашии, Калмыкии, Иркутской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области, Мордовии, в III квартале в эту группу вошла Ленинградская область. Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан – 7%, Ингушетия – 7%, Чечня – 8%), а также в Крыму и Севастополе (8–9%). По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (13,8% против среднероссийского уровня 4,4%), Республика Бурятия, Адыгея.

По уровню сбережений (отношение среднего депозита семьи к среднему доходу) лидируют домохозяйства Москвы (69%) и Санкт-Петербурга (80%), а также Калининградской, Самарской, Ярославской, Мурманской, Владимирской областей (выше 50%).