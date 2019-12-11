Сбербанк ожидает получить дополнительно 66,7 млрд рублей дохода от внедрения технологий искусственного интеллекта в 2020 году, говорится в презентации банка ко Дню аналитика.

Эффект внедрения ИИ в 2019 году оценивается в 42 млрд рублей.

Искусственный интеллект используется в развитии скоринга и процессов кредитования, персонализации предложения, когнитивных технологиях, работе с текстом и документами и аналитических инструментах.

Сбербанк рассчитывает стать лидером российского рынка искусственного интеллекта. По оценке банка, в 2024 году рынок ИИ в России достигнет 80 млрд рублей.