Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о распространении эксперимента по налоговому режиму для самозанятых на 19 российских регионов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

К эксперименту с 2020 года присоединятся Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Башкирия.

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тыс. рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют 4% с доходов при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

Ранее сообщалось, что самозанятых могут освободить от банковских комиссий за отчисления в ПФР.