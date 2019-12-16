На Банки.ру 16 декабря стартует спецпроект по страхованию. Посетители портала могут получить скидки на разные виды полисов.

Скидки предлагаются по таким страховым продуктам, как каско, страхование имущества, страхование от несчастных случаев, медицинское, туристическое, ипотечное страхование, страхование ответственности.

Размер скидок составляет от 15% до 40% в зависимости от программы.

Страховыми партнерами Банки.ру в рамках проекта выступают Intouch, «Согласие», «Абсолют Страхование», «Росгосстрах», ВСК и «Ренессанс Страхование».



Кроме того, запущена акция «Дарим деньги за страховки». Десяти счастливчикам, купившим полис со скидкой, достанутся еще и денежные призы по 3 тыс. рублей.

Получить скидку и принять участие в розыгрыше призов можно в период до 19 января 2020 года.

