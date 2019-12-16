Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, признав его виновным по делу о хищении более 14 млрд рублей.
«Окончательно назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья Ирина Вырышева.
Также суд взыскал более 14 млрд рублей с Кузнецова.
СК РФ завершил следствие по делу экс-главы Минфина Подмосковья Алексея Кузнецова
Алексей Кузнецов и его защитники приступили к ознакомлению с уголовным делом, объем которого превышает 300 томов.