Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, признав его виновным по делу о хищении более 14 млрд рублей.

«Окончательно назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья Ирина Вырышева.

Также суд взыскал более 14 млрд рублей с Кузнецова.