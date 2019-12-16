Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии до 2023 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года.

Закон продлевает «заморозку» отчислений накопительной пенсии еще на год до 2022 года включительно. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Данный закон, по оценке Кабмина, позволит в 2020 году увеличить доходы бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 634,8 млрд рублей и уменьшить на эту сумму предоставляемый фонду из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование.

При этом дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.



Данный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.