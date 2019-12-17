Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи, который является частью пакета законопроектов по совершенствованию правовой базы нацпроекта «Цифровая экономика».

Законопроектом предлагается закрепить регулирование процедур достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие. В этих целях аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата. Также усиливаются требования к порядку аккредитации удостоверяющих центров и к их работе.

Комитет Думы поддержал ко второму чтению законопроект об электронной подписи Поправки в законопроект согласованы со всеми заинтересованными министерствами, ЦБ, ФСБ и администрацией президента.

Предполагается создание доверенных третьих сторон (федеральных органов и организаций), которые будут уполномочены проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки. При подписании документов электронной подписью юрлицами и ИП должны будут использоваться одновременно две электронной подписи: электронная подпись юрлица или ИП с указанием в качестве владельца физлица, действующего от имени юрлица или ИП без доверенности, а также электронная подпись физического действующего от имени юрлица или ИП без доверенности.

Правительственные поправки, принятые во втором чтении документа, уточняют статус квалифицированных сертификатов как официального документа, устанавливают принцип взаимности при признании иностранной электронной подписи, причем только на основании международных договоров или соглашений, а также использование одной электронной подписи в случае, если используется подпись руководителя организации. Также предусматривается создание при ФНС особо доверенных специальных агентов из числа аккредитованных удостоверяющих центров. Установлена и возможность в государственных удостоверяющих центрах (помимо ФНС, Казначейства и ЦБ) в переходный период получать аккредитацию без требований к финансовой составляющей.