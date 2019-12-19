Домой к бывшему управляющему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову в четверг, 19 декабря, пришли с обыском, сообщает РБК , ссылаясь на источники. Он работал в банке «Восточный Экспресс», который позднее был переименован в «Восточный» и объединен с Юниаструм Банком в 2016 году.

«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу (основателя Baring Vostok Майкла) Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий. Следствие до конца года планировало предъявить обвинение фигурантам дела, напоминает он.

Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный» Сейчас банк не имеет плана финансового оздоровления, где предусмотрено обязательство по докапитализации.

«Восточный» контролировал фонд Baring Vostok, основанный американским инвестором Майклом Калви, а «Юниаструм» — Артем Аветисян вместе с партнерами. В 2018 году между акционерами начался корпоративный конфликт, связанный с опционом на 10% банка. Дело в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна, миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. Калви и другие сотрудники фонда были задержаны. Калви и его коллег обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей. В основу дела лег кредит «Восточного» на эту сумму Первому коллекторскому бюро, аффилированному с Baring.