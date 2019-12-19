Домой к бывшему управляющему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову в четверг, 19 декабря, пришли с обыском, сообщает РБК, ссылаясь на источники. Он работал в банке «Восточный Экспресс», который позднее был переименован в «Восточный» и объединен с Юниаструм Банком в 2016 году.
«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу (основателя Baring Vostok Майкла) Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий. Следствие до конца года планировало предъявить обвинение фигурантам дела, напоминает он.
Сейчас банк не имеет плана финансового оздоровления, где предусмотрено обязательство по докапитализации.
«Восточный» контролировал фонд Baring Vostok, основанный американским инвестором Майклом Калви, а «Юниаструм» — Артем Аветисян вместе с партнерами. В 2018 году между акционерами начался корпоративный конфликт, связанный с опционом на 10% банка. Дело в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна, миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. Калви и другие сотрудники фонда были задержаны. Калви и его коллег обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей. В основу дела лег кредит «Восточного» на эту сумму Первому коллекторскому бюро, аффилированному с Baring.