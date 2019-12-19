Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин подписал приказ о создании отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий.

«Председателем СК России подписан приказ о создании в составе Главного следственного управления нового подразделения – отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что расследование преступлений в IТ-сфере представляет особую сложность не только из-за их специфики и «неочевидности», но и из-за их межрегионального и международного характера.