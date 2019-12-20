Требование обязательной идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона спровоцировало рост числа сервисов анонимной верификации, сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на экспертов по информационной безопасности. Подобные ресурсы могут использоваться для распространения вредоносного софта или другого мошенничества.

Опрошенные изданием эксперты по информационной безопасности обратили внимание на рост в сети числа сервисов, предоставляющих услуги анонимной верификации пользователей в социальных сетях, мессенджерах и на других ресурсах. Такие сервисы передают мобильные номера во временное пользование клиентам. В их числе, например, sms-reg.com, getsms.online, smska.net, simsms.org и др. Сервисы фактически предоставляют мобильный номер в аренду на срок от 20 минут до нескольких часов, это стоит от 3 до 300 рублей. В числе сервисов, на которых можно верифицироваться анонимно, указаны Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», Avito, «Юла», WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, «Яндекс», Gett, «Ситимобил», Badoo, Mamba и др., рассказали эксперты.

Арендованные номера также могут использовать создатели групп для распространения противоправного контента или продажи наркотиков в социальных сетях и мессенджерах, считают эксперты.

В Минкомсвязи сообщили, что не сталкивались с деятельностью подобных ресурсов, но допускают, что они могут использоваться для противоправной деятельности. Как пояснили собеседники в нескольких операторах связи, как правило, такие ресурсы используют сим-карты, массово закупленные на физических или юридических лиц.

Действующее законодательство в сфере связи и персональных данных не регулирует деятельность таких ресурсов, говорит источник издания на рынке. В силу того, что никто из клиентов не становится владельцем номера, такие сервисы не являются операторами связи или лицами, действующими от их имени, не обязаны обеспечивать идентификацию пользователей и не могут быть привлечены к административной ответственности, поясняет он.