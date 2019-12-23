Сбербанк не рассматривает в настоящий момент возможность покупки других кредитных организаций. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия-24».

«Банковский бизнес очень сложный. Мы не купили ни одного банка и не собираемся покупать в силу как раз его очень большой сложности интеграции. Любой банк, который сегодня будет куплен, он должен быть моментально подвергнут мощнейшей цифровой трансформации для того, чтобы конкурировать с другими игроками», — отметил Греф.

Говоря о кредитных организациях, которые сейчас находятся на санации у Банка России, Греф выразил мнение, что за ними вряд ли выстроится очередь из покупателей. «Но если цена будет приемлемой, то вполне, наверное, возможно, что Центральный банк найдет покупателей на них», — добавил он.

Первым среди санируемых банков, выставленных на торги, должен был стать Азиатско-Тихоокеанский Банк, однако его продажа была перенесена на 2020 год. К 2021-му также будет подготовлена продажа части акций банка «Открытие», Московский Индустриальный Банк регулятор планировал продать не раньше лета 2020 года.