Банк России подготовил четвертый ежегодный обзор состояния доступности финансовых услуг в РФ для взрослого населения и субъектов малого и среднего предпринимательства . Обзор составлен по результатам замера индикаторов финансовой доступности, проведенного Банком России во II квартале 2019 года по итогам 2018 года.

В частности, согласно данным обзора, количество подразделений всех действующих кредитных организаций на территории России продолжает снижаться. Если в предыдущие годы снижение данного показателя происходило из года в год все меньшими темпами (на 11,9% в 2015 году, на 8,7% — в 2016-м, на 3,4% — в 2017-м), то в 2018 году темп падения ускорился до 10,5%. Количество самих действующих кредитных организаций также сократилось — на 13,7%.

«Тенденция снижения количества действующих подразделений связана в первую очередь с развитием современных дистанционных способов обслуживания клиентов, позволяющих кредитным организациям оптимизировать издержки», — отмечают в ЦБ. По мнению регулятора, «данная практика в полной мере оправдывает себя в городах и крупных населенных пунктах. Однако в сельских населенных пунктах, на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях с недостаточно развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой такой подход может не обеспечивать необходимый уровень доступности финансовых услуг и, как следствие, вызывать неудовлетворенность населения».

В числе прочего в обзоре ЦБ сообщается, что количество действующих кредитных организаций, которые оказывают услугу по открытию банковских счетов (второго и последующих) без явки клиента в офис, в 2018 году выросло на 34,6% (в 2017 году — на 30%).

В ЦБ констатировали рост удовлетворенности россиян финансовыми организациями Наибольший вклад в финальное значение композитного индекса внес фактор удовлетворенности дистанционными каналами предоставления кредитов или займов и страховых услуг, небанковской платежной инфраструктурой.

Центробанк в рамках исследования оценил степень востребованности различных финансовых услуг у населения.

Так, в 2018 году количество активных счетов (по которым с начала отчетного года проводились операции по списанию денежных средств) увеличилось на 7,7% до 280,4 млн. Доля взрослого населения, использующего не менее одного счета физлица c учетом счетов по вкладам, снизилась с 89,4% до 87,5%. Наблюдалось увеличение на 10,4% (до 236,2 млн) количества активных счетов физлиц с дистанционным доступом. Доля таких счетов в общем количестве открытых физлицам счетов, которые могут быть использованы для проведения платежей, выросла с 23,5% до 24,8%.

Доля безналичных платежей за товары, работы и услуги в совокупном объеме розничной торговли, общественного питания и платных услуг для населения увеличилась в 2018 году на 8,2 п. п. до 55,6%. Согласно опросным данным, в 2018 году доля взрослого населения, имеющего платежную карту (расчетную и/или кредитную), снизилась на 2,8 п. п. Существенно выросла доля населения, использующего дистанционный доступ к банковским счетам для перевода денежных средств (интернет- и/или мобильный банкинг), — на 10,1 п. п. до 55,2%. Наименее активно пользовались дистанционным доступом к банковским счетам граждане в возрасте 60 лет и старше (24,4%). Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, использовавших дистанционный доступ к банковским счетам, выросла на 9,8 п. п. до 89,4%.

В 2018 году доля взрослого населения, имеющего вклады в кредитных организациях и размещенные средства в некредитных финансовых организациях (микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах и сельскохозяйственных КПК), снизилась на 3,4 п. п. — с 38,8% до 35,4%. Доля населения с вкладами в кредитных организациях снизилась на 4 п. п., а доля тех, кто имеет размещенные средства в НФО, выросла на 0,9 п. п.

Доля субъектов МСП, имеющих депозиты в кредитных организациях и размещенные средства в НФО, увеличилась на 7,5 п. п. до 15,3%. Депозиты в кредитных организациях имели 15,2% представителей бизнеса (плюс 7,8 п. п. к 2017 году), а размещенные средства в НФО — 0,5% (минус 0,3 п. п.).

В 2018 году увеличилась на 1,4 п. п. до 28,1% доля взрослого населения как минимум с одним активным кредитом или займом. Кредит в банке имели 26,6% взрослых россиян (плюс 1,1 п. п.), заем в НФО — 3,9% (плюс 1,1 п. п).

Доля субъектов МСП, имеющих как минимум один активный кредит, кредитную линию или заем, увеличилась на 7 п. п. до 25,4%. Для кредитных организаций значение показателя составило 24,4% (плюс на 6,6 п. п.), для НФО — 2,4% (плюс 1,4 п. п.). Доля представителей бизнеса, которые пользовались кредитом/займом в 2018 году в кредитных и некредитных финансовых организациях, выросла на 4,1 п. п. до 31,7%, в том числе в банках — на 3,9 п. п. до 30,1%, в НФО — на 2,8 п. п. до 5%.

В 2018 году к услугам лизинга и/или факторинга обращались 17,5% субъектов МСП (плюс на 2,1 п. п. к 2017 году). Чаще субъекты МСП прибегали к услугам лизинга (16,3%), реже — к услугам факторинга (2,9%). На фоне всех федеральных округов выделяется Уральский, где услугами лизинга пользовались 29% субъектов МСП, услугами факторинга — 7,5%. Как к услугам лизинга, так и к услугам факторинга чаще обращались малые (26,6% и 5,5% соответственно) и средние предприятия (34,1% и 6,6%).

В 2018 году количество действующих договоров добровольного страхования жизни существенно увеличилось — на 27%, а договоров по иным видам страхования (за исключением обязательного медицинского страхования) возросло на 6,6%. Зафиксировано повышение на 2,8 п. п. до 22,8% доли взрослого населения, использующего добровольное страхование. Увеличение произошло по всем видам добровольного страхования, в том числе по страхованию жизни — на 1,5 п. п., по личному страхованию — на 3,7 п. п., по имущественному страхованию — на 1,8 п. п., по страхованию гражданской ответственности — на 1,4 п. п., по страхованию финансовых рисков — на 1,5 п. п. Наибольшая доля взрослого населения, использующего добровольные страховые услуги, приходится на Центральный федеральный округ (28,9%), жителей городов с населением 500—950 тыс. человек (35,8%), людей в возрасте 25—34 лет (30,2%), лиц с высшим образованием (28,8%), работающих по найму (26,4%), а также представителей наиболее обеспеченной группы населения (39,9%).

Доля взрослого населения, использующего обязательное страхование, выросла на 2,3 п. п., в том числе использующих медицинское страхование — на 2,6 п. п., личное страхование — на 0,2 п. п. Снижение зафиксировано по обязательному страхованию гражданской ответственности (на 0,6 п. п.).



Возможностью оформления электронного полиса ОСАГО воспользовались 32,6% от опрошенных среди тех, кто в 2018 году приобретал полис ОСАГО.

