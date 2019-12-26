В Госдуме подготовлен законопроект, который позволит распространить требования закона о защите прав должников при взыскании долга на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги.



«Законопроектом предлагается исключить из части 4 статьи 1 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» положение о том, что закон не распространяется на правоотношения, возникшие из жилищного законодательства», — сообщила автор документа депутат Наталья Костенко. По ее словам, инициатива уже направлена на обсуждение в координационный совет фракции по законотворческой деятельности.

В июне 2019 года Госдума ввела запрет на передачу долгов по ЖКХ коллекторским компаниям. В связи с отсутствием регулирования порядка взыскания долгов коммунальщиками «есть риски возникновения массовых нарушений прав граждан, как это было с коллекторами до введения законодательных ограничений при их взаимодействиях с должниками», пояснила депутат. Под коммунальными организациями при этом понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, либо ресурсоснабжающие организации.

В частности, уже сейчас имеются жалобы на круглосуточные звонки и голосовые сообщения потребителям с требованием погасить долг, продолжила депутат.

Как заметила Костенко, «коммунальщики — это те же самые кредиторы, что и банки, МФО (микрофинансовые организации), и они также взыскивают долги с граждан в досудебном порядке». «Оплата коммунальных долгов должна происходить своевременно, но в то же время причины ненадлежащего исполнения обязательств по оплате коммуналки могут быть разные, в том числе и уважительные, например задержка зарплаты, потеря работы и иные объективные обстоятельства, — добавила автор законопроекта. — Уже сегодня мы наблюдаем нарушения при взыскании коммунальных долгов, которые являются сигналом к тому, что нужно срочно законодательно прописать цивилизованный порядок взыскания коммунальных долгов».