Президент России Владимир Путин помог Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) привлечь первый миллиард долларов от суверенного фонда Китая, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«В 2011 году, когда Российский фонд прямых инвестиций только создавался, Владимир Путин сыграл ключевую личную роль в привлечении первых инвестиций фонда. Мы тогда провели первую встречу с ведущими иностранными инвесторами, на которой обсуждалось, как будет работать РФПИ. После встречи Путин лично встретился с министром финансов Китая, который в тот же день выделил первый миллиард долларов от суверенного фонда Китая», — вспоминает Дмитриев.

По его словам, благодаря этой встрече стороны смогли быстро сформировать Российско-Китайский инвестиционный фонд, который сегодня с партнерами уже осуществил 35 инвестиций на сумму свыше 7 млрд долларов. «Уже тогда Владимир Владимирович поручил РФПИ уделить особое внимание инвесторам из стран Азии и Ближнего Востока, подчеркнув, что они пока мало инвестируют в Россию и могли бы стать нашими важными партнерами», — отметил он.

«Восемь лет совместной работы с партнерами показали, что этот вектор, обозначенный президентом, был абсолютно правильный. Пришли первые в истории саудовские инвестиции, а десятки совместных успешных проектов создали базу для восстановления двусторонних отношений со странами Ближнего Востока, в том числе с Саудовской Аравией и ОАЭ, куда в этом году состоялся исторический визит Владимира Путина», — напомнил собеседник агентства.