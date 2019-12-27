«Национальная фабрика ипотеки» с января 2020 года запустит «зимние» акции и начнет снижать ставки. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В рамках акционных предложений снижены ставки до 1,5% по кредитам на приобретение жилья, по кредитам на разные цели (под залог квартиры) и введены различные партнерские опции по ставкам и условиям оформления сделок. По действующим в январе условиям клиенты могут получить кредит на покупку жилья по ставке от 9,99% годовых в рублях, кредит на различные потребительские и бизнес цели по ставке от 10,99% годовых.

При использовании средств материнского капитала на частичное досрочное погашение кредита, сумма кредита может составлять до 90% цены покупаемого жилья. При использовании материнского семейного капитала на первый взнос действует опция «без внесения своих сбережений». По таким кредитам возможно ускоренное одобрение заявки и проведение регистрации сделки в электронном формате за срок от одного дня.