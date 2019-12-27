«Ростелеком» отменил закупку планшетов для переписи населения в 2020 году из-за изменения требования по выбору поставщика. Теперь для исполнения договора «Ростелекому» необходимо ее реализовать у единственного поставщика, следует из материалов компании, размещенных на сайте госзакупок.



В ноябре «Ростелеком» выбрал двух поставщиков планшетов на российской операционной системе «Аврора» — ООО «Тегрус» и ООО «Центр дистрибуции» — для проведения переписи населения. С этими организациями «Ростелеком» ранее заключал договор на поставки смартфонов и планшетов INOI на российской операционной системе OC Sailfish (ныне «Аврора»). При этом, согласно документации, компании, которые участвовали в конкурсе, планировали поставлять планшеты из Китая.

«Ростелеком» сообщает об отмене закупочной процедуры на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, и с российской мобильной операционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», — говорится в извещении.

Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения в 2020 году На проведение переписи выделят более 30 млрд рублей.

В процессе подписания договора с поставщиками, после подведения итогов закупки «Ростелеком» изменил требования по выбору поставщика и «определил новые условия исполнения договора», указано в извещении. Теперь «Ростелекому» необходимо провести закупку у единственного поставщика.

19 ноября сообщалось, что итоги конкурса на закупку планшетов отменят для того, чтобы закупить российские гаджеты вместо китайских. Скорее всего, закупка будет отменена и проведена новая, только среди российских производителей, сообщал ТАСС источник в отрасли.