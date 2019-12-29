Президент Владимир Путин подписал закон о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон закрепляет регулирование процедур идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие. В этих целях аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата.

Документом усиливаются требования к порядку аккредитации удостоверяющих центров и к их работе. В частности, устанавливается порог собственного капитала центра, а также страховой ответственности его деятельности, срок аккредитации сокращается до трех лет. Предполагается также создание доверенных третьих сторон (федеральных органов и организаций), которые будут уполномочены проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки.

При подписании документов электронной подписью юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) будут использоваться одновременно две электронные подписи: электронная подпись юрлица или ИП с указанием в качестве владельца физлица, действующего от имени юрлица или ИП без доверенности, а также электронная подпись физического лица, действующего от имени юрлица или ИП без доверенности.

Закон также устанавливает принцип взаимности при признании иностранной электронной подписи, причем только на основании международных договоров или соглашений, а также использование одной электронной подписи в случае, если используется подпись руководителя организации. Также предусматривается создание при ФНС особо доверенных специальных агентов из числа аккредитованных удостоверяющих центров, которые должны отвечать повышенным требованиям, которые будут определены подзаконным актом.

Государственные органы, осуществляющие функции удостоверяющих центров, имеют право получить аккредитацию удостоверяющего центра в течение двух лет со дня официального опубликования закона. В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня опубликования.