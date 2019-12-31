Документы, необходимые для начала финансирования национальных проектов с 1 января 2020 года, подписаны премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«Дмитрий Медведев подписал документы, необходимые для финансирования национальных проектов в 2020 году, — сказал Осипов. — Все акты, необходимые для начала финансирования реализации нацпроектов в 2020 году, подготовлены, подписаны и выпущены. Это позволит начать финансирование федеральных и региональных проектов уже в январе, чего раньше никогда не было».

Осипов напомнил, что ранее Медведев давал поручения федеральным министерствам и регионам подготовить и внести в правительство на подпись председателю все необходимые бумаги до 31 декабря текущего года.

«Дмитрий Медведев удовлетворен выполнением этого поручения», — прокомментировал Осипов. Он добавил, что председатель правительства поблагодарил министерства и аппарат правительства РФ за проделанную работу. По словам пресс-секретаря главы Кабмина, вице-премьер правительства, руководитель аппарата Константин Чуйченко, в свою очередь, отметил слаженную работу министерств и аппарата правительства.

«Подготовлен значительный объем документов. Некоторые коллеги не покидали рабочие места несколько дней подряд. Теперь Минфин в самом начале января может раскассировать средства, а регионы начать их тратить», — процитировал Осипов слова Чуйченко.