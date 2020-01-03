Средний чек одного похода в театр в России за год вырос на 1,5% до 2965 рублей, говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», которое имеется в распоряжении агентства «Прайм».

Аналитики кредитной организации изучили операции по дебетовым картам, совершенным клиентами банка в категории «театр» в 2018—2019 годах. Проанализированы сумма, количество операций и средние чеки в зависимости от пола, возраста, географии и месяцев года.

«Средний чек покупки в категории «театр» в 2019 году практически не изменился и составил 2 965 рублей против 2 921 рубля годом ранее. Статистика банка показала, что самое большое количество билетов в театр в 2019 году купили женщины. Так, на их долю пришлось 58% от всех операций по дебетовым картам, тогда как на мужчин — 42%», — подсчитали аналитики.

Авторы исследования выяснили, что молодежь меньше других ходит в театр, но больше всех тратит. Так, на клиентов 21—29 лет приходится лишь 10% от суммы всех операций в категории «театр», а на клиентов младше 20 лет и вовсе меньше 1%. При этом самый высокий средний «театральный» чек, 5 135 рублей, был у самых молодых держателей карт — младше 20 лет.

«Это объяснимо тем, что представители данного поколения чаще выбирают походы на дорогостоящие театрализованные шоу, постановки мирового уровня. На втором месте — клиенты 40—49 лет (3 264 рубля), на третьем — 30—39 лет (3 076 рублей)», — пояснили авторы.

В театр же по традиции идут люди более старшего поколения. Так, по сумме и количеству операций здесь лидируют клиенты в возрасте 30—39 лет (35% и 34% соответственно). На втором месте — держатели карт в возрасте 50 лет и старше (29% по сумме и 29% по количеству покупок), а на третьем — категория 40—49 лет (25% по сумме и 22% по количеству покупок).