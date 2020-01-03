Рубль завершил основную валютную сессию пятницы незначительным укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:05 мск снизился на 4 копейки к предыдущему закрытию, до 61,95 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 14,2 тыс. сделок на сумму порядка 646,6 млн долларов, диапазон котировок составил 61,79—62,24 рубля за доллар.

Курс евро на 19:05 мск составил 69,17 рубля и опустился на 29 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 4,2 тыс. сделок примерно на 108 млн евро по курсам от 69,01 до 69,42 рубля за евро.