Telegram не сможет контролировать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), ее код всегда будет открытым и общедоступным. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«Код TON всегда будет открытым и общедоступным. Когда платформа будет запущена, Telegram займет такое же положение, как и любая другая сторона в отношении TON, и не будет иметь никакого контроля, никаких уникальных прав внутри или никакой ответственности за управление TON», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что приняли такое решение во избежание любых подозрений, что сотрудники Telegram могут контролировать платформу. «Почти так же, как архитектор, спроектировавший небоскреб, не может контролировать то, что происходит со зданием после завершения его строительства, включая то, что строится вокруг, внутри или на его вершине», — заключили в компании.

В заявлении сказано, что Telegram и его дочерние компании не участвуют в публичных продажах или предпродажах цифровых токенов gram.

Кроме того, Telegram не гарантирует заработка владельцам цифровых токенов gram, они предназначены для обмена между пользователями TON. «Вы не должны ожидать никакой прибыли, основанной на вашей покупке или хранении gram, и Telegram не дает никаких обещаний, что вы получите какую-либо прибыль. Gram предназначены для того, чтобы выступать в качестве средства обмена между пользователями в экосистеме TON. Gram не являются инвестиционными продуктами, не должно быть никаких ожиданий будущей прибыли или прибыли от покупки, продажи или владения ими», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что владение gram не предоставляет акций или долей в Telegram, прав на дивиденды и управление компанией.