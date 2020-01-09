Системы портала госуслуг работают в штатном режиме, начата проверка возможных утечек данных, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.



Ранее в воскресенье газета «Коммерсант» со ссылкой на данные DeviceLock сообщила, что в публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей портала госуслуг одного из российских регионов. Утечка произошла из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала, в результате чего данные оказались доступными для свободного скачивания.

«В настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка», — сообщили в Минкомсвязи.