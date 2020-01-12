В декабре 2019 года доля займов, которые берут клиенты МФО на подарки, выросла в три раза и достигла 19,5%, подсчитала финансовая онлайн-платформа Webbankir. Для сравнения: в среднем в течение года на подарки занимали всего в 6,2% случаев.



«Новогодние праздники — жаркий период для компаний, которые занимаются микрокредитованием. Количество займов традиционно начинает расти во второй половине декабря. Пик заявок приходится на последние числа декабря — в три-четыре раза больше, чем в обычные дни. А в период с 20 декабря по 10 января число займов увеличивается на 30% по сравнению со средними значениями по году», – рассказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Займы на подарки вошли в тройку самых популярных поводов, на которые клиенты платформы брали ссуды, в декабре 2019 года. На первом месте (как и в другие месяцы) оказались займы на неотложные нужды или необходимость одолжить деньги до зарплаты — около 28,5% займов.

На втором месте — новогодние подарки, 19,5%. На третьем — ремонт недвижимости, 15,4% займов.

В то же время, по данным платформы Webbankkir, тройка самых популярных займов за год выглядит следующим образом. Около 35% займов приходится на неотложные нужды или необходимость одолжить деньги до зарплаты, 18,6% заявок — на ремонт недвижимости. На третьем месте ремонт автомобилей и покупка запчастей — около 8,2% займов.

Займы на подарки и различные праздничные события тогда были названы в 6,2% случаев.