Пользователям мобильного банка «Рокетбанка» для Android стала доступна технология распознавания QR-кодов российского разработчика Smart Engines, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Благодаря этому клиенты получили возможность оплачивать налоги, штрафы и квитанции ЖКХ по QR-коду без ручного ввода реквизитов. Все вычисления в процессе распознавания выполняются на мобильном телефоне пользователя в режиме реального времени.

«В обновленном приложении «Рокетбанка» реализовано распознавание штрихкодов в видеопотоке. Решение Smart Engines предоставляет клиентам высокую точность и скорость распознавания штрихкодов и доступно для использования даже на недорогих смартфонах», — говорится в релизе.