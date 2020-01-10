Троянец Shopper на Android чаще всего в декабре 2019 года атаковал российских пользователей, сообщают эксперты «Лаборатории Касперского». Доля атакованных россиян составила 31%. На втором месте — Бразилия с 18% зараженных пользователей, на третьем — Индия с 13%.

Злоумышленники с помощью Shopper распространяют многочисленные рекламные объявления и без ведома владельцев устанавливают на устройства различные приложения, а также оставляют фейковые отзывы в Google Play от их имени, предупреждают эксперты. Shopper может перехватывать данные, появляющиеся на экране, нажимать кнопки и имитировать жесты пользователя.

Троянец может попадать на устройство из мошеннических рекламных объявлений или из сторонних магазинов приложений при попытке скачать якобы легитимную программу. После попадания на устройство жертвы Shopper может маскироваться под системное ПО.