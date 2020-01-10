Хоум Кредит Банк сообщил о техническом сбое, который привел к двойному зачислению денежных средств на счета клиентов в конце декабря. После новогодних праздников банк начал отзывать ошибочные платежи. Однако некоторые клиенты утверждают, что денег не досчитались и двойного зачисления не было.

«09.01.2020 пришло сообщение от банка о списании денег в размере 11 500 рублей. Объясняют, что 30.12.2019 был технический сбой и двойное зачисление денег на счет. В интернет банке двойное начисление не отображается» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. — Прим. ред.), — пишет пользователь под ником arcady7006 в «Народном рейтинге».

«Мною лишних зачислений на счет не зафиксировано, в ЛК отображена верная сумма зачисления, со стороны банка никаких подтверждений не поступало», — утверждает chronosfera1. У некоторых клиентов после списания суммы ошибочного платежа счет ушел в минус.

В пресс-службе Хоум Кредит Банка подтвердили, что из-за кратковременной некорректной работы программного обеспечения у некоторых клиентов произошло двойное зачисление денежных средств. «В настоящее время ошибка полностью устранена. Информация о движении денежных средств теперь во всех наших дистанционных сервисах отображается правильно», — отметили в кредитной организации.

Авторам негативных отзывов банк направил выписку о движении средств по счету. Пересчитав операции и остаток вручную некоторые из клиентов признали, что двойное начисление действительно было. «Я подняла весь список операций, все пересчитала и оказалось, что у меня правда было задвоение. Проблема состоит в том, что задвоение это произошло не в день перевода средств, а на следующий, поэтому я не заметила», — пишет A*******@mail.ru.