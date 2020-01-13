Минэкономики расширило программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), дополнив ее новыми кредитными продуктами и возможностью рефинансирования ранее полученных займов по льготным ставкам — поправки к программе содержатся в постановлении, опубликованном правительством. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Так, постановление правительства вводит новый вид кредита «на развитие предпринимательской деятельности» в размере до 10 млн рублей и сроком до пяти лет — ставка по нему составит 9,95%. Другим послаблением для бизнеса должна стать возможность рефинансирования ранее полученных кредитов по рыночным ставкам под 8,5% — такие займы могут быть выданы на инвестиционные цели. Заемщиками по программе льготного кредитования смогут стать и самозанятые граждане.

Для банков же документ предусматривает возможность секьюритизации МСП-кредитов за счет выпуска облигаций.

Как рассказали в Минэкономики, изменения в программу призваны расширить доступ бизнеса к кредитам.