В Госдуме готовится законопроект о жилищно-накопительных вкладах, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков журналистам.

«Мы готовим законопроект о жилищно-накопительных вкладах, включающий по НДФЛ бонусы, которые субъект Федерации или федеральные власти перечисляет на вклад гражданина для того, чтобы у него был определенный стимул этот вклад формировать. Но и этот жилищно-накопительный вклад должен являться первоначальным взносом при получении ипотечного кредита», — отметил депутат.

По его словам, инициатива позволит резко увеличить число ипотечных заемщиков. Он привел в пример Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край, где используется подобный инструмент. Депутат отметил, что с его помощью ипотечные кредиты получили уже десятки тысяч человек.

Аксаков указан на один недостаток — при поступлении государственных компенсаций на такой счет нужно заплатить НДФЛ. По его словам, этот вопрос должны отрегулировать.

О подготовке проекта закона сообщалось еще в 2018 году. Тогда председатель комитета Госдумы по финрынку пояснял, что проценты по таким вкладам могут быть выше. При этом банк будет обязан выдать более дешевую ипотеку, когда на вкладе накопится первоначальный взнос в 20%. Банки неоднозначно оценили этот проект, опасаясь возникновения сложностей, к примеру, в связи с плохой кредитной историей потенциального заемщика.