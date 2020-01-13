Страховщики в текущем году начнут использовать бланки страховых полисов ОСАГО новых серий: «ННН» и «РРР». Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков, Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности.

«Бланки серии «ННН» с оборотной стороной, как и бланки серии «ККК» ранее, будут предусматривать заключение договоров добровольного страхования при наличии нормативного акта Банка России, определяющего минимальные (стандартные) требования к указанным договорам. Для полисов ОСАГО с оборотной стороной, не предусматривающей заключение договоров добровольного страхования, будут применяться бланки страховых полисов ОСАГО серии «РРР», — разъясняет президент РСА Игорь Юргенс.

Он напомнил, что идея оформления добровольного страхования на оборотной стороне полиса ОСАГО появилась в результате поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о рассмотрении возможности включения рисков ОСАГО в полис каско.

«Старые» бланки полисов ОСАГО серий «ККК» и «МММ» страховщики могут использовать для заключения договоров ОСАГО, внесения в них изменений, а также выдачи их дубликатов до 1 апреля 2020 года. Договоры ОСАГО, оформленные на этих бланках, будут действительны до окончания срока их действия.



«Гознак» начал отгружать однослойные бланки страховых полисов ОСАГО серии «РРР» с 26 декабря 2019 года. Образец такого бланка размещен на сайте РСА. После получения отраслевым союзом образцов бланков серии «ННН» они также будут размещены на сайте РСА.

