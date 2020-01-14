Бизнес предложил Минкомсвязи внести в отраслевое законодательство изменения, легализующие использование виртуальных сим-карт (eSIM), пишут «Известия» . В РФ внедрение eSIM сейчас обсуждают государство и бизнес — вопрос поднимался на рабочей встрече представителей Минкомсвязи, ФАС, Роскомнадзора и других ведомств с сотовыми операторами, прошедшей в первой половине декабря 2019 года, рассказали изданию три источника. По их словам, «Ростелеком» и другие компании связи предложили свои варианты поправок в отраслевое законодательство.

«Ростелеком» считает необходимым внести поправки в ст. 44 закона «О связи», предписывающую подключать абонентов только в стационарных торговых точках на основании письменного договора. Эту норму «Ростелеком» предлагает отменить. Второй важнейший документ, который следует скорректировать, — это правила оказания услуг телефонной связи. Из них следует исключить норму об идентификации абонента по одной сим-карте только одним оператором. Кроме того, нужно предусмотреть в правилах возможность подключать абонентов без письменных договоров с ними и визитов в офисы продаж операторов, а также ввести понятие удаленной идентификации пользователей, считает «Ростелеком».

Пользователей eSIM смогут дистанционно идентифицировать по лицу и голосу Решение для идентификации пользователей eSIM может быть основано на Единой биометрической системе.

Представители операторов поддерживают внедрение механизма удаленной идентификации абонентов.

По мнению юристов, действующая редакция закона «О связи» позволяет внедрять eSIM в РФ без дополнительных поправок. Она допускает заключение договоров об оказании услуг связи через Интернет — с использованием госуслуг или аналогичных сервисов операторов. Однако изменения нужно внести в порядок оказания услуг телефонной связи, отвязав идентификационный модуль от конкретного оператора, а также урегулировав вопрос быстрой смены сотовой компании, считают юристы. Эти поправки возможно внести оперативно — уже в 2020 году, полагают они.