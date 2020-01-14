Регулятор привлек Тинькофф Банк к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Согласно уведомлению на сайте ЦБ, соответствующее постановление от 23 декабря 2019 года вступило в законную силу 11 января.

«Тинькофф» привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Банку назначен административный штраф. По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

ЦБ уже не в первый раз привлекает Тинькофф Банк к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.