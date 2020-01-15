Минфин поддержал создание института частных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса, пишет РБК . Соответствующая рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Предполагается, что на первом этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу юридических лиц, а за ФССП останется взыскание задолженностей в пользу госорганов и физических лиц.

Основная нагрузка ложится на приставов в связи с взысканиями в пользу государственных органов, следует из обзора. Работа одного пристава-исполнителя ФССП обходится бюджету в среднем в 715,8 тыс. рублей (по данным за 2018 год). Нагрузка на судебных приставов-исполнителей приходится из-за большого количества производств, приходящихся на одного сотрудника, и сложных процедур обязательного документооборота. По информации ФССП, фактическая нагрузка на сотрудников в 13,8 раза превышает норму, определенную Минтрудом и Минюстом.

Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов Бизнес разработал собственную концепцию института частных судебных приставов, который не раз пытался создать Минюст. Если проект одобрят, частные приставы получат право взыскивать задолженность только по коммерческим спорам.

В марте 2019 года о планах разработать законопроект о частных приставах заявил член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман. В октябре 2019 года свой вариант законопроекта «О частных судебных исполнителях» представила Торгово-промышленная палата (ТПП), которая предложила распространить деятельность частных приставов на исполнение решений по процессам с участием организаций, а также арбитражным делам. Согласно инициативе ТПП, частные исполнители будут подконтрольны и подотчетны ФССП, Минюсту, а также профессиональным объединениям.

По мнению экспертов, передача исполнительного производства в частные руки позволит снизить нагрузку на судебного пристава-исполнителя и значительно оптимизировать бюджетные расходы. Также введение института частных приставов улучшило бы исполнение судебных решений в коммерческом секторе, но для этого необходимо хорошо проработанное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение компетенций между государственной и частной системами исполнения.