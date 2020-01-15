Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.

«Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент, — сказал Путин на встрече с Кабинетом министров. — Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов».

Путин напомнил, что Медведев в свое время был президентом РФ, а в течение практически восьми лет возглавлял правительство. «Наверное, это самый длительный срок пребывания на этой должности в новейшей истории», — прокомментировал он.

Говоря о будущем назначении Медведева, глава государства подчеркнул, что «есть ярко выраженный президентский блок [обязанностей], а есть правительственный блок, хотя президент, конечно, отвечает за все». По словам Путина, президентский блок — это прежде всего вопросы безопасности и обороноспособности. Путин подчеркнул, что если для назначения Медведева потребуется внести изменения в действующие законы, нормативные акты, то это будет сделано в ближайшее время.

«В ближайшее время я буду просить депутатов также поддержать, но надо, чтобы юристы дали соответствующие оценки», — заключил Путин.



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Совет безопасности Российской Федерации является конституционным органом, осуществляющим, в частности, подготовку решений главы государства в вопросах стратегии развития страны, обеспечения защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности. Председателем Совбеза по должности является президент РФ Владимир Путин. Также в состав этой структуры входят секретарь Совбеза (с 2008 года этот пост занимает Николай Патрушев), постоянные члены СБ и члены Совбеза, включаемые в его состав президентом РФ. Путин регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членам Совбеза.

