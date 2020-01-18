Только 26% опрошенных россиян планируют продолжить работу на текущем месте в 2020 году. 74% респондентов отметили, что хотят сменить работу. Таковы данные опроса сервиса «Работа.ру».

«Самой популярной причиной для смены работы стала неудовлетворенность зарплатой — 53% опрошенных выбрали этот вариант. 24% респондентов планируют поменять работу, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Слишком большой объем работы заставил задуматься о смене работы 6% сотрудников российских компаний. Плохие отношения с начальством и коллегами стали причиной смены работы для меньшего количества опрошенных — 3,5% и 0,5% соответственно», — говорится в сообщении.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали слишком большое расстояние от дома до работы, неудобный график занятости, смену места жительства и несоответствие работы полученному образованию.

В исследовании приняли участие 3 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

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