Президент России Владимир Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее Дмитрия Медведева.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный указом президента Российской Федерации от 25 мая 2012 года № 715 «Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации»… изменение, изложив наименование должности Медведева Д. А. в следующей редакции: «заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.