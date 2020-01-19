Правительство Венгрии увеличило долю в оплаченной части уставного капитала Международного инвестиционного банка (МИБ), осуществив очередной взнос в объеме 10 млн евро. Таким образом, продолжен новый раунд капитализации банка, сообщает пресс-служба банка.



«В результате взноса оплаченный капитал МИБа увеличился до 349,61 млн евро, а доля Венгрии возросла до 17,16% (60 млн евро), что подтвердило ее статус второго государства-участника по размеру оплаченного капитала», — говорится в релизе.



Программа капитализации в размере до 200 млн евро на 2020—2022 годы была поддержана государствами — акционерами банка на историческом заседании высшего органа управления МИБа — совета управляющих, прошедшего в декабре 2018 года в кубинском городе Варадеро.

Международный инвестиционный банк (МИБ) создан в 1970 году. На данный момент его странами-членами/акционерами являются Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.

