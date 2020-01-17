Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 2,979 млрд долларов, а краткосрочных — 8,512 млрд.

Объем вложений России в гособлигации США увеличивается четвертый месяц подряд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле того года они сократились с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае — до 14,9 млрд.

В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 млрд долларов.

Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается Япония с показателем 1,16 трлн долларов. Второе место с 1,09 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.