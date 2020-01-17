ВТБ представил банкоматы с видеосвязью, пользователи которых могут получить онлайн-консультацию сотрудника контакт-центра банка, говорится в сообщении кредитной организации.

Так, предоставляется возможность получить практически полный спектр услуг в режиме «одного окна», что значительно экономит как время клиентов, так и ресурсы самого банка.

На сегодняшний день новинка работает в двух отделениях ВТБ в Москве – «Афимолл» и «Цветной бульвар». Помимо возможности провести видеоконсультацию в устройстве сохранены и базовые функции банкоматов. После завершения тестового периода перечень услуг будет значительно расширен.

Технология видеосвязи поможет охватить более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах, говорится в сообщении ВТБ.