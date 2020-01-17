Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон продал все акции газовой компании, которыми владел напрямую, сообщает РБК.



В опубликованном «Новатэком» списке аффилированных лиц компании указывалось, что на 31 декабря 2019 года Михельсону принадлежало 0,7375% ее акций. Согласно сообщению на сайте раскрытия коллективной информации, от своего пакета миллиардер избавился 14 января.

В сообщении компании на сайте Лондонской биржи отмечается, что в этот день в рамках заключения первой части договора РЕПО Михельсон продал 49 тыс. 923 глобальные депозитарные расписки компании на общую сумму около 5,72 млн евро и 21 млн 894 тыс. 162 обыкновенные акции общей стоимостью более 251,5 млн евро. В общей сложности за проданные ценные бумаги Михельсон выручил более 257,22 млн евро.

В рейтинге 2019 года журнал Forbes назвал Михельсона богатейшим россиянином, оценив его состояние в 24 млрд долларов. По итогам 2019 года Forbes поставил его на второе место в списке наиболее разбогатевших за год российских бизнесменов. На 17 января 2020 года состояние Михельсона составляет, по оценке Forbes, 27,2 млрд долларов, по оценке Bloomberg, — 24,7 млрд долларов. Одной из основ состояния эксперты называют подконтрольный Михельсону пакет примерно в четверть акций «Новатэка».