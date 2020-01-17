Исполняющий обязанности министра экономического развития РФ Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Отвечая на вопрос, будет ли Орешкин участвовать в форуме, в пресс-службе сказали: «Летит».

Мероприятия с участием Орешкина в рамках форума запланированы с 22 по 24 января, уточнили в Минэкономразвития.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 21 по 24 января.