Количество пенсионеров в России по итогам 2019 года уменьшилось примерно на 355 тыс. человек — это результат проведения пенсионной реформы. Об этом заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

По его словам, в этом году не выйдут на пенсию 800 тыс. человек, но это стало нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году.

Также будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию: 14,6% от общего числа пенсионеров — те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5% — те, кто трудился на Севере, 2,5% — медики и педагоги.

С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей, с 2023 года в 57 лет — матери троих детей, добавил Антон Дроздов.

Число пенсионеров в России за семь лет выросло почти на 10% Это следует из данных Росстата.

Также он рассказал, что к 2022 году планируется повысить средний размер пенсий в России до 18 290 рублей — это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 год. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — сказал Дроздов.

Также глава ПФР пояснил что не у всех пенсии подросли одинаково. Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6% с 1 января 2020 года, она должна была вырасти примерно на одну тысячу. Для тех, кто получает меньше, прибавка будет, соответственно, ниже, для тех, кто больше, размер прибавки будет больше. Он добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. рублей.