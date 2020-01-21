Visa расширила в России возможности сервиса переводов с карты на карту по номеру мобильного телефона, сообщает пресс-служба платежной системы.



«Теперь клиенты российских банков, реализовавших сервис переводов по номеру мобильного телефона, могут отправлять денежные средства на карты Visa получателей, выпущенные любым российским банком», — говорится в релизе.

Для получения перевода необходимо предварительно зарегистрировать номер мобильного телефона и карту Visa на специальном портале .

Российский рынок стал первым, где расширенный функционал переводов по номеру мобильного телефона стал доступен пользователям.

Visa развивает в России сервис быстрых переводов с карты на карту с 2008 года. Технология переводов реализована Visa более чем на 150 рынках.

