Сбербанк и платежная система Visa запустили совместную акцию «Приятные путешествия с картой Visa», которая предусматривает начисление держателям карт повышенных бонусов «Спасибо» за безналичные покупки, совершенные за рубежом.

В рамках акции при покупках по карте Visa в категориях «Кафе, рестораны, фастфуд», «Одежда, обувь, аксессуары» и «Duty free (магазины беспошлинной торговли в аэропортах)» на сумму от 7 тыс. рублей в эквиваленте единовременно, совершенных в период с 20 января по 29 февраля 2020 года, участники программы «Спасибо от Сбербанка» получают повышенные бонусы на следующих условиях: первая покупка — 10% бонусами «Спасибо» (но не более 700 бонусов), пятая покупка — 20% бонусами «Спасибо» (но не более 1,4 тыс. бонусов), десятая покупка — 30% бонусами «Спасибо» (но не более 2,1 тыс. бонусов).

Покупки совершаются в валюте страны пребывания в розничных точках продаж, за операции в зарубежных интернет-магазинах указанные бонусы не начисляются, уточняют в Сбербанке.



Акция распространяется на любые карты Visa, эмитированные Сбербанком (с учетом ограничений, установленных в правилах акции), и продлится до 15 марта 2020 года или до исчерпания предусмотренного фонда.