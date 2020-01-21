Платежная система «Мир» в партнерстве с НДФЛка.ру запустила новый интегрированный сервис по возврату налогов, сообщает пресс-служба компании.



«Теперь на сайте privetmir.ru можно заказать услуги по оформлению и возврату налоговых вычетов, осуществляемые НДФЛка.ру. Преимущества сервиса — профессиональная помощь команды налоговых консультантов и экспертов по всей России», — говорится в релизе.

Держателям платежных карт «Мир» при оплате услуг по оформлению налогового вычета будет начислен кешбэк 10%.