Первое коллекторское бюро привлечено к административной ответственности в Челябинской области с назначением штрафа. Об этом накануне уведомила Федеральная служба судебных приставов со ссылкой на соответствующее областное управление.

«По результатам рассмотрения протокола УФССП России по Челябинской области суд удовлетворил заявление судебных приставов о привлечении непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» к административной ответственности и назначил организации штраф в размере 50 тыс. рублей», — указано в сообщении.

К судебным приставам обратился челябинец, в адрес которого поступило письмо с указанием на наличие задолженности по кредиту. Гражданин, проживающий в частном доме, получил данное письмо от соседа, которому, в свою очередь, это письмо передал неизвестный ему человек.

По словам соседа должника, письмо было передано ему в один из дней апреля 2019 года. Он объяснил судебным приставам, что вышел тогда на улицу после 18 часов, услышав лай своей собаки, и там увидел мужчину; еще один человек сидел в машине. Находившийся на улице мужчина заговорил с вышедшим и попросил передать соседу, которого посетители не застали дома, письмо с печатным текстом без конверта. В этот же вечер сосед должника передал письмо адресату.

Первое коллекторское бюро оштрафовано в Приморье за незаконные звонки гражданину-банкроту Суд назначил административный штраф в размере 70 тыс. рублей.

На основании заявления должника судебные приставы инициировали внеплановую документарную проверку деятельности Первого коллекторского бюро. «По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении, поскольку коллекторская организация, не имея согласия должника передавать третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника, передала третьему лицу и сделала доступными для него указанные сведения. Таким образом, НАО «Первое коллекторское бюро» допустило нарушение требований федерального закона и совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»)», — отмечается в сообщении ФССП.



Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление судебных приставов и назначил организации штраф в размере 50 тыс. рублей. Решение суда было обжаловано, но в суде апелляционной инстанции жалоба Первого коллекторского бюро была оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения. В день рассмотрения апелляционной жалобы решение вступило в законную силу. Срок для добровольного погашения штрафа составляет 60 дней.