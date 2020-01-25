Компания «МТС» на основе Big Data проанализировала туристические потоки в регионах России с 23 декабря 2019 года по 8 января 2020-го. Самыми популярными регионами стали Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область и Адыгея.

Общее количество туристов, путешествующих по РФ в новогодние каникулы, выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 40% туристов в новогодние праздники отдыхали в Московской и Ленинградской областях.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% выросло количество туристов в «снежных» районах страны: Новосибирской и Челябинской областях, Красноярском крае, на Алтае. Это может быть связано с непривычно теплой и бесснежной зимой в европейской части России. Также в праздники на 50% увеличилось количество туристов в Якутии и на 7% — в Кемеровской области. Наиболее популярными туристическими направлениями в этих регионах стали горнолыжный курорт Шерегеш, курорт Белокуриха, национальный парк «Ленские столбы», — отмечается в релизе.

Согласно исследованию МТС, в рейтинге поднялись Адыгея, Башкортостан и Ростовская область, впервые в список самых популярных туристических маршрутов попали Нижегородская и Челябинская области и Красноярский край. Потеряли свои позиции Владимирская и Рязанская области. Из рейтинга наиболее востребованных у туристов регионов вышли Тюменская область и Карачаево-Черкесия, заключили в компании.