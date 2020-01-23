Объем операций проектного финансирования долевого жилищного строительства в течение 2019 года постоянно увеличивался, свидетельствуют результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу.

«Если на 1 июля 2019 года по новой схеме финансирования в 50 субъектах России работало 217 проектов, по которым были открыты счета эскроу или заключены кредитные договоры на их финансирование, то на 1 января 2020 года в 71 субъекте — уже более 1 100 проектов», — отмечается в сообщении Банка России .

Устойчивый рост проектное финансирование продемонстрировало, в частности, в декабре 2019 года. Количество счетов эскроу выросло почти на 25% и превысило 44 тыс. Почти на 30%, до 148 млрд рублей, увеличилась сумма средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу. Количество кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, выросло с 653 до 788, а их сумма — с 796 млрд до 922 млрд рублей.



Уже в 27 субъектах РФ имеются завершенные проекты, реализованные с использованием счетов эскроу: по 50 сданным объектам строительства раскрыты более 2,5 тыс. счетов эскроу; сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, превысила 5,4 млрд рублей.