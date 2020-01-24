Компания-агрегатор «Джаст диджитал студио» (бренд Zalogoff), который является агрегатором для автоломбардов и площадкой выбора кредитора для их клиентов, собирается расширить число партнеров до всех участников рынка, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказал CEO компании Сергей Земелькин. Проект находится в стадии пилота. Подключение к сервису для ломбардов бесплатное, но компания проводит проверку партнеров методом «тайного покупателя», чтобы исключить мошенников.

Zalogoff не передает кредиторам контактные данные клиентов, что избавляет от общения с каждым ломбардом в отдельности, пояснил Земелькин. Также пока предложения ломбардов одному и тому же клиенту не видны разным ломбардам. Компания может пойти на это для повышения конкуренции и удешевления займов, заявил Земелькин.

С 1 февраля компания начнет предлагать свои услуги всему рынку, в том числе ломбардам, выдающим займы под залог ювелирных изделий.

По мнению участников ломбардного рынка, идея создания агрегатора довольно интересная, но будет успешной не в любом сегменте ломбардов. Также на этом рынке нет консолидации, он конкурентный, и компании не готовы делиться своими клиентами и информацией. Такой агрегатор будет интересен только в сегменте дорогостоящих товаров, считают эксперты. Система не должна обрабатывать абсолютно все заявки, если они не имеют высокой ценности. Но если агрегатор будет выполнять опцию анализа достоверных отзывов клиентов, то станет хорошим инструментом, чтобы дисциплинировать собственников автоломбардов, отметили эксперты.