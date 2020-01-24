Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,51% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 157,18 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,72% и равнялся 1 607,68 пункта.

В четверг после закрытия российского фондового рынка американские индексы пошли резко вверх, в пятницу фьючерсы на них прибавляют около 0,1%, на треть процента подрастает нефть, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Поэтому ждем открытия российского рынка акций ростом на 0,3—0,4%. Однако спекулянтам стоит проявить осторожность: еще одна фаза коррекционного снижения не исключена», — прогнозировал он перед началом торгов.

В пользу сегодняшнего роста говорит и фактор пятницы, продолжает эксперт: переносить шорты через выходные при сохраняющемся восходящем тренде мало кто решится.

«В целом же никаких поводов для сильной коррекции нет — просто прошла фиксация прибыли на негативном внешнем фоне. Поводом для этой самой фиксации инвесторы выбрали эпидемию нового заболевания в Китае. В общем, повод слабенький — мы с успехом уже пережили птичий и свиной гриппы, и ничего, никаких серьезных ударов для мировой экономики они не нанесли. То же самое будет и с коронавирусом — скоро он забудется», — комментирует эксперт.