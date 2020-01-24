Арбитражный суд Белгородской области на заседании 24 января объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении Старооскольского Агропромбанка (Осколбанка). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

Лицензия у Осколбанка была отозвана 29 ноября 2019 года. По информации ЦБ, банк, в частности, допускал нарушения «антиотмывочного» законодательства, систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения.



Страховые выплаты вкладчикам кредитной организации осуществляются с 9 декабря через Сбербанк.